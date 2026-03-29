Interventi di pulizia tra i ruderi abbandonati 

A Sant’Avendrace qualcosa si è finalmente mosso con gli interventi di pulizia da parte della Asl di Cagliari. Negli scorsi mesi i residenti avevano segnalato, sia agli uffici competenti che sui social, condizioni di sicurezza igienica messe a serio rischio dai rifiuti nelle strade e dalla presenza di topi e scarafaggi, provenienti dai ruderi adiacenti alle abitazioni. I roditori infatti, avevano iniziato ad avvicinarsi ai terrazzi delle palazzine in cerca di cibo, sempre meno intimoriti dalla presenza dell’uomo.

Una condizione che, secondo le testimonianze, stava rendendo la zona sempre meno vivibile. Negli scorsi giorni sono arrivati interventi concreti di pulizia delle aree. «La Asl ha effettuato un lavoro per eliminare la spazzatura. Siamo contenti perché finalmente qualcosa si è mosso dopo le tante segnalazioni. Sono intervenuti anche gli operatori sanitari per verificare la situazione, osservando l’area dalle nostre case», racconta una residente.

Un passaggio importante, che per i cittadini rappresenta un primo riconoscimento delle criticità denunciate nei mesi scorsi. La speranza è che questo intervento possa essere stato risolutivo o, quantomeno, un inizio concreto. (mat. cab.)

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