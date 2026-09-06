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Monserrato.
07 settembre 2026 alle 00:37

«Interventi continui sul verde pubblico» 

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«A Monserrato stiamo facendo un lavoro complessivo importante sulla gestione del verde pubblico». Questa la replica dell’assessore e vicesindaco Saverio De Roma dopo l’ultima segnalazione relativa alle piante quasi secche in una delle aiuole davanti alla chiesa di sant’Ambrogio.

«Ci stiamo attivando per capire la problematica – prosegue –. Davanti alla chiesa, a destra, abbiamo una fioritura regolare e rigogliosa, mentre a sinistra, la fioritura non si è ravvivata. Gli uffici ambiente e la cooperativa incaricata sono già intervenuti per verificare la situazione e programmare gli interventi. L’attenzione ai luoghi di aggregazione e di culto rimane per noi una priorità. Oltre alla manutenzione ordinaria e programmata, con il programma di sfalcio dell’erba, potatura e pulizia di parchi e giardini, stiamo anche ammodernando gli impianti di irrigazione e selezionando varietà floreali e arboree più resistenti ai cambiamenti climatici».

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