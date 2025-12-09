VaiOnline
Francia.
10 dicembre 2025 alle 00:27

Insulta le femministe, bufera su Brigitte Macron 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

PARIGI. Il video ha fatto in poche ore il giro del web. È stato girato domenica sera, dietro le quinte delle Folies Bergères: l’attore Ary Abittan sta per entrare in scena, ma ha paura di subire contestazioni. La sera prima era stato interrotto durante la performance da quattro militanti del collettivo femminista #noustoutes. Le attiviste lo accusano di aver violentato una ragazza 4 anni fa, anche se il processo si è concluso con un non luogo a procedere.

Per incoraggiarlo, però, stavolta è arrivata una sua amica molto speciale: Brigitte Macron, la première dame arrivata a teatro apposta, accompagnata dalla figlia, per sostenere il suo amico. «Se ci sono delle brutte stronze, le butteremo fuori», dice ridendo ad Abittan la moglie del presidente francese: e ora la frase, proprio per via di quel video diventato virale, sta creando una bufera in Francia.

A reagire per prime sono state proprio le componenti del collettivo femminista #noustoutes: «Siamo profondamente colpite e scandalizzate - ha dichiarato una di loro - le parole utilizzate la dicono lunga sulla sua visione delle cose, il messaggio politico è estremamente scioccante. Si sputa sulle vittime e sulle associazioni femministe». L’entourage della consorte del presidente si è limitato a spiegare che le parole di Brigitte erano solo «una critica al metodo radicale adottato dalle militanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 