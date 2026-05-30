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La festa.
31 maggio 2026 alle 00:31

Iniziative e cerimonie per il 2 giugno con scuole e giovani 

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La deposizione della corona ai caduti nel parco delle Rimembranze aprirà le iniziative in programma il 2 giugno per la Festa della Repubblica 2026. Diversi gli appuntamenti che accompagneranno la cittadinanza in un percorso di riflessione civile, memoria e partecipazione democratica in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum che ha visto la nascita della Repubblica.

Le iniziative si apriranno con la tradizionale deposizione della corona ai caduti nel Parco delle Rimembranze tra le 8,30 e le 9 per poi proseguire con “La Festa della Repubblica con i giovani” negli spazi del Comando Marittimo Autonomo Ovest, luogo scelto per coinvolgere le nuove generazioni attraverso momenti di incontro, attività e partecipazione pubblica nei vari stand allestiti tra palazzo dell’Ammiragliato e Su Siccu. Nel corso della cerimonia, verranno premiati gli istituti scolastici del territorio che hanno realizzato progetti didattico-educativi o che hanno conseguito importanti risultati in concorsi nazionali e internazionali. La cerimonia proseguirà con la consegna di alcuni riconoscimenti.

Alle 20, in piazza Garibaldi, “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum” sul valore della Costituzione Italiana quale fondamento della convivenza civile, strumento di tutela dei diritti e riferimento imprescindibile per la vita democratica del Paese. Seguirà un momento musicale affidato alla Banda comunale “Giuseppe Verdi”.

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