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06 agosto 2026 alle 00:21

Infinito da scoprire 

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Sardi antichi, popolo anche di navigatori con gli Shardana. È su questo tema, oggi oggetto di un apertissimo dibattito, che si concentra la quinta puntata de “La porta sull’infinito” di cui vi proponiamo le repliche del primissimo ciclo andato in onda tra ottobre e dicembre del 2005. Nella trasmissione, ideata da Stefano Salvatici, curata da Andrea Fenu e condotta da Giacomo Serreli, diedero il loro contributo in studio l’archeologo e creatore del museo dei menhir di Laconi Giorgio Murru e Giovanni Ugas, archeologo allora docente di preistoria e protostoria all’università di Cagliari. Ad arricchire il dibattito anche gli interventi sempre in studio di Giangiacomo Pisu, Angela Demontis, Francesco Verona e Marcello Polastri, e per telefono del ricercatore Bruno Vacca. Alle 21 su Videolina.

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