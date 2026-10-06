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La denuncia.
07 ottobre 2026 alle 00:55

Infestato il Marino: «Vera emergenza» 

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«C’è una colona di roditori che sta spaventando il personale dell’ospedale Marino». È quanto denuncia Paolo Cugliara, segretario provinciale della Fials, e da Carlo Marras, coordinatore sanità pubblica della Cgil, e Guido Sarritzu, della Cisl Fp. «Bisogna impedire l’accesso ai topi in ogni modo. C’è un’emergenza igienico sanitari».

Su quanto denunciato dai sindacati è intervenuto anche Alessandro Sorgia, consigliere regionale di FdI. «Una situazione inaccettabile che richiede un intervento immediato e definitivo. Ci sono gravi criticità igienico-sanitarie emerse negli uffici del Marino, dove è stata segnalata la presenza di roditori». Una denuncia depositata in Consiglio regionale attraverso un’interrogazione urgente per chiedere risposte immediate e azioni concrete. «Non possiamo permettere che il personale lavori in condizioni di simile degrado e rischio per la salute».

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