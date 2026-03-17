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Referendum.
18 marzo 2026 alle 00:13

Incontro sulle ragioni del sì 

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Un incontro pubblico per spiegare le ragioni del “Sì” in vista del referendum del 22 e 23 marzo. È quello in programma oggi, alle 17.30, all’auditorium della biblioteca Satta di Nuoro. L’iniziativa è promossa dal comitato referendario Giuliano Vassalli come occasione di approfondimento.

All’incontro parteciperanno diversi esponenti del mondo politico e giuridico: Paola Concia, esponente del comitato “Sì Separa”, il magistrato Marco Bravaccini, l’avvocato Leonardo Filippi, già ordinario di procedura penale all’Università di Cagliari, e gli avvocati Jacopo Fiori e Aldo Luchi già presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari. Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Lorenzo Palermo, mentre il dibattito sarà moderato dall’avvocato Basilio Brodu. Le conclusioni saranno affidate a Raimondo Deiara.

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