Incontro sulle ragioni del sì 

Un incontro pubblico per spiegare le ragioni del “Sì” in vista del referendum del 22 e 23 marzo. È quello in programma oggi, alle 17.30, all’auditorium della biblioteca Satta di Nuoro. L’iniziativa è promossa dal comitato referendario Giuliano Vassalli come occasione di approfondimento.

All’incontro parteciperanno diversi esponenti del mondo politico e giuridico: Paola Concia, esponente del comitato “Sì Separa”, il magistrato Marco Bravaccini, l’avvocato Leonardo Filippi, già ordinario di procedura penale all’Università di Cagliari, e gli avvocati Jacopo Fiori e Aldo Luchi già presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari. Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Lorenzo Palermo, mentre il dibattito sarà moderato dall’avvocato Basilio Brodu. Le conclusioni saranno affidate a Raimondo Deiara.

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