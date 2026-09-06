Incidente al Poetto, aperta un’inchiesta 

Un'inchiesta della Procura farà luce sul tragico incidente costato la vita al 18enne Gabriele Galici, di Cagliari, e all'amico Filippo Corongiu, originario di Monserrato, che sarebbe diventato maggiorenne a ottobre. All'alba di venerdì sono caduti rovinosamente mentre viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH 125, nella strada che costeggia il lungomare Poetto. I primi accertamenti hanno escluso che ci siano altre auto coinvolte, ma la sostituta procuratrice Nicoletta Mari ha ugualmente deciso di aprire un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio stradale, così da far luce sulla dinamica di quanto accaduto: se servirà non è escluso che la pm – terminato il lavoro dei carabinieri – incarichi un esperto per redigere una perizia. Oggi alle 15, intanto, si terranno i funerali dei due giovani nella Basilica di Bonaria.

L'inchiesta

Non essendoci altre auto coinvolte ed essendo deceduti entrambi i giovani, compreso chi stava guidando, il fascicolo è stato aperto senza indagati. La Procura, però, vuole accertare cosa abbia causato la rovinosa sbandata e la successiva caduta dallo scooter, così da escludere eventuali responsabilità colpose di terzi. I carabinieri hanno già analizzato i filmati delle telecamere che sorvegliano la circolazione e hanno verificato che, al momento, il mezzo a due ruote potrebbe aver fatto tutto da solo. Non risultano, inoltre, buche o avvallamenti non segnalati. I due ragazzi sarebbero deceduti a causa del violento urto contro un palo dell'illuminazione che si trova lungo la strada.

I funerali

In questi giorni nel luogo dell'incidente c'è stato un continuo viavai di amici delle due vittime. Alcuni solo per lasciare un fiore, altri semplicemente per raccogliersi in un minuto di silenzio. Questo pomeriggio tutti si stringeranno attorno alle famiglie di Gabriele e Filippo, distrutte dal dolore, nei funerali che saranno celebrati congiuntamente a Bonaria. All'esterno della Basilica, stando a quanto circolava ieri sui social, amici e conoscenti starebbero organizzando per domani un ultimo saluto, prima che i feretri vengano portati in cimitero.

Grande emozione

La notizia della morte dei due ragazzi ha suscitato una profonda commozione in città. Filippo Corongiu frequentava il liceo scientifico Michelangelo di Cagliari, mentre Gabriele Galici era iscritto al centro studi Pirandello. Il dramma ha riportato prepotentemente all'attenzione il tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle notti d'estate lungo il litorale del Poetto, teatro purtroppo anche nel recente passato di tanti incidenti, alcuni anche gravi. Nel fine settimana sono stati organizzati dei momenti di ritrovo e commemorazione da parte degli amici dei due giovani che hanno anche allestito uno spettacolo di fuochi d'artificio. Oggi si sono dati tutti appuntamento nel sagrato della chiesa di Bonaria, per restare ancora una volta vicini a Filippo e Gabriele.

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