Incendio in pineta poco lontano dalle case 

Un incendio ha rischiato di trasformarsi in un’emergenza ben più grave ieri mattina nella pineta comunale di Sant'Antioco. Le fiamme hanno interessato un'area del polmone verde cittadino situato a ridosso di Monte Cresia, nella parte alta del paese, a poca distanza da decine di abitazioni che si affacciano sulle strade adiacenti. Provvidenziale si è rivelato l'intervento della compagnia barracellare e dei volontari della protezione civile Assosulcis. Uomini e mezzi hanno operato senza sosta per quasi due ore, riuscendo a circoscrivere e spegnere l'incendio prima che potesse propagarsi tra la vegetazione secca e raggiungere altre porzioni della pineta o avvicinarsi alle abitazioni. Le fiamme hanno divorato soprattutto stoppie e rami secchi di pino, alimentate dalle condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco. Grazie alla rapidità e all'efficacia delle operazioni di spegnimento, il bilancio è rimasto contenuto: in cenere sono andati circa un migliaio di metri quadrati di superficie. Un danno limitato che, alla luce del luogo interessato e della vicinanza delle case, conferma quanto sia stato determinante il tempestivo intervento dei barracelli e dei volontari, evitando conseguenze ben più serie per il patrimonio ambientale e per la sicurezza dei residenti.

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