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Il cantiere.
21 ottobre 2026 alle 00:36

In viale Sant’Avendrace ecco la nuova segnaletica 

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Compaiono le prime strisce pedonali sul nuovo, liscio e nerissimo asfalto di viale Sant’Avendrace. Come annunciato dai cartelli installati lungo la carreggiata, sono iniziati ieri, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17, i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Interventi che, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi.

Il viale si presenta così con un volto decisamente diverso rispetto agli ultimi tempi, quando gli attraversamenti pedonali erano ormai quasi del tutto cancellati o resi difficilmente praticabili dalle numerose buche tra una striscia e l’altra. Negli anni non sono mancati gli incidenti che hanno coinvolto pedoni e residenti del quartiere, finiti a terra proprio a causa delle condizioni dell’asfalto in corrispondenza delle zebrature. A questo si aggiungevano linee di mezzeria e di margine ormai sbiadite, oltre a stop e segnalazioni di precedenza non più chiaramente visibili.

L’intervento rappresenta, è bene ricordarlo, soltanto una prima fase propedeutica in vista del più ampio progetto di riqualificazione dell’intero quartiere. Il piano del Comune, da 2,6 milioni di euro, è ambizioso: prevede il rifacimento della strada e dei marciapiedi, il potenziamento dell’illuminazione, il miglioramento degli attraversamenti pedonali, la sistemazione delle aree di sosta, la realizzazione di una rotatoria tra viale Trento e viale Sant’Avendrace, il rinnovo dei sottoservizi e l’inserimento di nuove aree verdi. Proprio quest’ultimo aspetto sarà al centro della discussione in programma stasera in Consiglio comunale. A lasciare perplessi, ancora una volta, è però il netto confine tra la carreggiata appena riasfaltata e gli stalli di sosta lungo la via, che non hanno ricevuto lo stesso trattamento.

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