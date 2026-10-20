In tilt il cloud di Google, giù Revolut e altri servizi 

Un guasto all’alimentazione elettrica in un data center di Google Cloud vicino a Londra ha bloccato per ore i servizi online di banche e aziende britanniche, da Revolut a Lloyds e Hsbc, fino a Royal Mail, con ripercussioni anche in Europa. Il problema, verificatosi al mattino, è stato attribuito da Google a un’anomalia elettrica. Nel pomeriggio la maggior parte delle attività era tornata alla normalità.

Milioni di utenti hanno subito disservizi. I clienti Revolut hanno avuto difficoltà con pagamenti, prelievi, bonifici e ricariche delle carte. La banca ha assicurato che fondi e dati sono al sicuro. Problemi anche per i servizi online di Lloyds e Hsbc. Segnalazioni hanno riguardato inoltre il portale immobiliare Rightmove, il gruppo telefonico Bt e il corriere Dpd. Bloccato per tutta la mattinata anche il sistema di videocollegamento per le udienze a distanza nei tribunali di Inghilterra e Galles.

Downing Street è rimasta in contatto con Google per il ripristino, mentre l’autorità di vigilanza finanziaria britannica ha chiesto chiarimenti. L’incidente riaccende i timori sulla dipendenza di imprese e istituzioni da pochi fornitori statunitensi di servizi cloud, una vulnerabilità crescente con l’espansione dell’intelligenza artificiale. Google pubblicherà un rapporto nei prossimi giorni.

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