In streaming su internet le sedute del Consiglio comunale 

A Guspini la sala consiliare sarà potenziata e finalmente si potranno trasmettere le sedute in streaming su internet, grazie a un intervento finanziato dal Pnrr per il progetto “Risorse in Comune”. Il Municipio ha un contributo di oltre 77mila euro per la riqualificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

L’aggiornamento riguarda l’integrazione dell’impianto già esistente con due telecamere, un monitor aggiuntivo e una scheda di acquisizione video per streaming e registrazione, così da consentire lo svolgimento di videoconferenze e la trasmissione delle sedute. La sala è già dotata di microfoni, impianto audio, videoproiettore, monitor e rete dati, ma l’intervento amplia le funzionalità digitali. La spesa è di 6.225 euro.

L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, spiega: «Con i finanziamenti ottenuti e il lavoro del settore informatico, stiamo migliorando l'aula consiliare in modo tale da renderla più fruibile per ogni tipo di presentazione. Il lavoro comprende anche altri interventi informatici. Stiamo studiando, inoltre, come rendere l'aula più fruibile dal punto di vista architettonico per tutti, anche per le presentazioni pubbliche, per rendere il luogo più accessibile e tecnologicamente efficiente».

