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Pabillonis
07 settembre 2026 alle 00:37

In progetto nuovi campi per lo sport 

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In una cittadina come Pabillonis lo sport riveste un ruolo ancora più importante come momento di crescita e come attività educativa e formativa. Ecco perché la Giunta comunale vuole favorirne la pratica in tutti mesi dell’anno e anche in spazi al chiuso, che al momento mancano. Lo sottolinea il sindaco Marco Tuveri: «È importante avere uno spazio per praticare gli sport mettendo a norma gli spazi già presenti, pianificando la manutenzione e creandone di nuovi, anche al coperto come tensostrutture, per l’utilizzo nel periodo invernale: come un campo da basket, da tennis o per altri sport di gruppo o individuali in base ai bisogni della comunità».

Il primo cittadino ha un piano pronto: «Abbiamo centomila euro nel bilancio comunale, stanziati dalla precedente amministrazione. Vogliamo mettere mano al campo da calcetto che si trova nel sito della scuola elementare e delle medie. Vogliamo sistemare questo spazio e far diventare quest’impianto adatto sia al calcetto sia al basket, e utilizzabile anche per la pallavolo e il tennis».

Poi c’è l’idea di creare uno spazio al chiuso polivalente: «Abbiamo intenzione – aggiunge il primo cittadino – di realizzare una tensostruttura nella zona intorno al campo sportivo, dove vi è uno spazio enorme a disposizione. Un’altra idea potrebbe essere quella già concretizzata a San Gavino, in piazza Marconi: posare un tappeto sportivo nella zona dei Giardini pubblici, dove vogliamo che sorga un chiosco e installare i bagni autopulenti».

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