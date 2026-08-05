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Cabras.
06 agosto 2026 alle 00:23

In piazza le nuove trappole  per eliminare le zanzare 

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Oltre ai kit antilarvali e alle disinfestazioni messe in campo dalla Provincia, da ieri il Comune, a proprie spese, ha avviato «una sperimentazione innovativa per contrastare la presenza delle zanzare nel centro storico attraverso un metodo completamente ecologico, basato sull'installazione di speciali trappole a CO₂», si legge in una nota del Municipio.

A causa del gran caldo si registra una diffusione record delle zanzare per questo «Oltre alla richiesta di una programmazione più incisiva da parte della Provincia, il Comune ha scelto di affiancare una proposta concreta e innovativa, finanziata interamente con risorse di bilancio comunale – precisano dagli uffici comunali – Le trappole entreranno in funzione ogni sera, dalle 19 alle 22. Il sistema sfrutta l'anidride carbonica come attrattivo per catturare gli insetti, senza ricorrere all'impiego di insetticidi chimici».

L'obiettivo ovviamente è ridurre la presenza delle zanzare adottando una soluzione rispettosa dell'ambiente e della salute pubblica. «Crediamo nella ricerca scientifica e in attesa di applicazioni concrete adottiamo una scelta che punta sull'innovazione e sulla sostenibilità, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini senza impattare sull'ambiente. Monitoreremo attentamente i risultati per valutarne l'efficacia e l'eventuale estensione del progetto», dichiara il sindaco, Andrea Abis.

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