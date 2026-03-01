VaiOnline
Serri-Isili.
02 marzo 2026 alle 00:34

In pensione la segretaria comunale 

Saluti e ringraziamenti nei municipi di Isili e Serri per il pensionamento della segretaria comunale Graziella Cau. Funzionario storico per Serri, dove la dottoressa Cau ha prestato il suo servizio per 33 anni mentre ad Isili è subentrata nel 2016.

A Serri la segretaria è stata omaggiata durante l’ultimo Consiglio comunale, le è stato consegnato un riconoscimento a nome dell’assemblea civica e dei dipendenti, ringraziandola per il lavoro svolto.

A Serri Cau ha lavorato con quattro sindaci, Pietro Paolo Moi, Priamo Ballicu, Gianluigi Puddu e Samuele Gaviano, e un commissario straordinario. «Siamo grati e riconoscenti», ha detto Gaviano, «per il lavoro fatto con dedizione, equilibrio e competenza, ispirato ai principi di legalità, correttezza e spirito di servizio».

Un ringraziamento che arriva anche dal Comune di Isili. «Ha lavorato», ha detto il sindaco Luca Pilia «con dedizione, correttezza e professionalità». (s. g.)

