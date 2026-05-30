In fuga i cavalli della parata del 2 Giugno: quattro feriti 

Un gruppo di cavalli al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo a Roma: è successo attorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato, in un’ora in cui era ancora intenso il traffico su una delle principali arterie della capitali. I cavalli erano tra quelli che dovranno partecipare alla parata del 2 Giugno, Festa della Repubblica: sarebbero scappati dall’area delle Terme di Caracalla, in cui erano radunati, perché imbizzarriti a causa dell'esplosione di alcuni botti.

Molte le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine, e alcuni cittadini hanno ripreso la scena con i cellulari. Nella loro fuga impetuosa gli animali hanno danneggiato alcune vetture, senza però ferire i conducenti. Sono stati invece medicati per ferite non gravi tre militari dell’Esercito e una poliziotta, che hanno tentato di bloccare nella fase iniziale la fuga dei quadrupedi. I cavalli sono stati poi recuperati. Il comando generale della polizia locale di Roma ha avviato subito un’indagine, anche con l’utilizzo dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona: pare che a spaventare gli animali sia stata l’accensione, forse da parte proprio di un agente della polizia locale, di una batteria di fuochi e circa 200 metri dalla zona in cui si trovavano i cavalli.

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