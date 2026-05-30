VaiOnline
Selargius.
31 maggio 2026 alle 00:30

In fiamme vecchie auto e furgoni abbandonati: allarme vicino alla 554 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Notte di fuoco a ridosso della strada statale 554 e la 131 Dir in territorio di Selargius. Il fuoco ha aggredito alcune vecchie carcasse di auto e dei furgoni abbandonati in due terreni di proprietà privata, con le fiamme che hanno illuminato la zona sprigionando una coltre di fumo nero. Immediato l’allarme lanciato da diversi automobilisti, con la centrale operativa dei Vigili del fuoco di viale Marconi che ha dirottato nella zona diverse squadre con il supporto di autobotti per l'approvvigionamento idrico.

L'intervento sì è protratto per alcune ore, durante le quali i vigili del fuoco hanno versato sulle fiamme una grande quantità d’acqua, riuscendo alla fine a circoscrivere e domare i roghi, evitando così che si estendessero alle aree vicine al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

Spente le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza due siti, avviando anche gli accertamenti per stabilire le probabili cause degli incendi. Non si esclude il raid doloso anche se non sarebbero state individuate tracce certe. Nessuna persona è rimasta coinvolta nei due incendi che sono stati domati all’alba.

Roghi che si aggiungono ai raid di fuoco che si susseguono da mesi nelle stesse campagne di Selargius coinvolgendo anche le discariche abusive di gomme con gravi danni all’ambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 
Cristina Cossu
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais