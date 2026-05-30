In fiamme vecchie auto e furgoni abbandonati: allarme vicino alla 554 

Notte di fuoco a ridosso della strada statale 554 e la 131 Dir in territorio di Selargius. Il fuoco ha aggredito alcune vecchie carcasse di auto e dei furgoni abbandonati in due terreni di proprietà privata, con le fiamme che hanno illuminato la zona sprigionando una coltre di fumo nero. Immediato l’allarme lanciato da diversi automobilisti, con la centrale operativa dei Vigili del fuoco di viale Marconi che ha dirottato nella zona diverse squadre con il supporto di autobotti per l'approvvigionamento idrico.

L'intervento sì è protratto per alcune ore, durante le quali i vigili del fuoco hanno versato sulle fiamme una grande quantità d’acqua, riuscendo alla fine a circoscrivere e domare i roghi, evitando così che si estendessero alle aree vicine al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

Spente le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza due siti, avviando anche gli accertamenti per stabilire le probabili cause degli incendi. Non si esclude il raid doloso anche se non sarebbero state individuate tracce certe. Nessuna persona è rimasta coinvolta nei due incendi che sono stati domati all’alba.

Roghi che si aggiungono ai raid di fuoco che si susseguono da mesi nelle stesse campagne di Selargius coinvolgendo anche le discariche abusive di gomme con gravi danni all’ambiente.

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