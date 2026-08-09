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Sassari.
10 agosto 2026 alle 00:25

In comunità lucchetti nelle vie di fuga  

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Controlli e denunce. Blitz dei carabinieri dei Nas in alcune strutture residenziali socio-sanitarie del sassarese nelle scorse settimane. I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno concentrato la loro attenzione su una Rsa di Sorso e su una comunità integrata a Sassari. Dalle verifiche, in quest’ultima, è emerso che vi erano dei lucchetti nelle vie di fuga, rendendo quindi complessa l’eventuale gestione di un’emergenza. Ma non si tratta dell’unica scoperta perché i Nas hanno accertato anche che vi era un numero di pazienti superiore al consentito e che, nelle stanze da tre, dormivano in cinque. Tutto questo ha portato le forze dell’ordine a denunciare la proprietà.

Nella Residenza sanitaria assistenziale l’ispezione ha portato allo scoperto altri presunti illeciti. Tra questi un deposito di rifiuti speciali pericolosi e a rischio di contaminazione. Questi si trovavano stoccati tra l’altro in un’area vicina a una stanza dove si facevano corsi per il personale. In più si è appurato che il registro degli stupefacenti non era stato vidimato, come prescrive il relativo decreto ministeriale. Anche in questo caso i Nas hanno denunciato il riferimento della struttura alla procura della Repubblica.

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