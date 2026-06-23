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Sestu.
24 giugno 2026 alle 00:58

In casa tredici chili di droga: arrestato 

Il presunto spacciatore di 47 anni smascherato dalla guardia di finanza 

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Blitz antidroga della guardia di finanza a Sestu, il bilancio è un arresto e il recupero di tredici chili di stupefacente. L’operazione è scattata alcune settimane fa (ma la notizia è stata diffusa soltanto ieri) nell’ambito di un servizio di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti, durante il quale i finanzieri hanno imposto lo stop all’auto condotta da Gianluigi Ligas, 47 anni, di Sestu.

L’uomo non aveva con sé la patente di guida, l’equipaggio della pattuglia ha così deciso di accompagnarlo a casa per recuperare il documento. All’ingresso nell’abitazione i finanzieri avrebbero avvertito un forte odore di droga e hanno quindi perquisito le stanze. Sono arrivate anche le unità cinofile: i segugi antidroga Abba e Quilly hanno trovato il carico. Sono così stati sequestrati undici chili e mezzo di hascisc e un chilo e mezzo di marijuana, oltre che diversi bilancini di precisione e altro materiale generalmente utilizzato per il confezionamento della droga da immettere sul mercato.

Lo stupefacente

La sostanza stupefacente era stata minuziosamente confezionata in 137 panetti di varie dimensioni, tutti accuratamente nascosti nella cucina e nella camera da letto e pronti, secondo la Finanza, per essere venduti nelle piazze di spaccio della Città metropolitana di Cagliari. Le operazioni si sono concluse con l’arresto in flagranza di reato dell’uomo e col sequestro dello stupefacente che, immesso sul mercato, secondo le stime della Fiamme Gialle, avrebbe potuto garantire un profitto stimato in 150mila euro. Della vicenda si occupa il sostituto procuratore Gilberto Ganassi. L’indagato è difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras: dopo la convalida dell’arresto Ligas è stato mandato ai domiciliari, misura che non gli è stata ancora revocata. Sulle indagini non sono trapelate altre indiscrezioni. La Finanza sarebbe ora impegnata per stabilire la provenienza della droga sequestrata, il ruolo dell’indagato e i suoi eventuali complici.

L’altro blitz

Qualche giorno fa, sempre a Sestu, i carabinieri della stazione avevano invece arrestato un disoccupato con l’accusa di detenzione a fine di spaccio di 720 grammi di cocaina. L’uomo era stato fermato alla guida della sua auto, alla periferia del paese. All’alt dei carabinieri era sembrato troppo nervoso e gli stessi militari avevano subito eseguito una perquisizione nell’automobile e una seconda, domiciliare. In casa è avvenuto il recupero della droga, seguito dall’arresto. Ci sono poi le migliaia di piante di canapa indiana recuperate sempre a Sestu in alcune serre.

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