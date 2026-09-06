in campionato il derby è del monastir 

Cos 1

Monastir 2

Cos (4-4-2) : Cutrona, Mikhaylovskiy, Demontis (12’ st Ponzo), Demarcus (19’ st Car-

giolli), Cabiddu, Nurchi (19’ st Martins), Murgia, Feola, Mene-

ghini (12’ st Anedda), Intinacelli (12’ st Dimitrijevic), Congiu. In panchina Xaxa, Callegari, Mor-

rone, Odianose. Allenatore Loi.

Monastir (4-4-2) : Contini, Corcione, Porru (31’ st Belli), Loru, Gianoli (29’ st Mameli), Conti, Aloia (44’ st Masia), Piseddu, Pin-

na, Collu, Leone. In panchina Fu-

sco, Fanari, Ragni, Cocco, Cortino-

vis, Rossi. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Ghiurca di Torino.

Reti : nel st 9’ Corcione, 22’ Martins, 39’ Mameli.

Note : ammoniti Cabiddu, Corcione, Loru, Piseddu. Recupero 4’ pt-6’ st.

Bari Sardo . Il campionato della Cos si apre con un rimpianto lungo 90 minuti. Al “Mario Todde” il Monastir ribalta il verdetto della Coppa Italia di sette giorni prima: 2-1, firmato da Corcione e dal 2007 Mameli, con in mezzo il pareggio di Martins.

Errore dal dischetto

Il primo tempo è dei padroni di casa, ma resta senza reti. Dopo una fase di studio la Cos prende l’iniziativa e al 21’ si rende pericolosa con Mikhaylovskiy: conclusione di poco sul fondo. Tre minuti dopo l’episodio che poteva indirizzare la gara: Pinna atterra Demarcus, è rigore, ma dal dischetto Demontis colpisce il palo.

Scampato il pericolo, il Monastir alza la testa. Al 27’ una respinta della difesa gialloblù diventa un assist per il tiro dal limite di Leone che Cutrona devia in angolo; al 33’ Conti pareggia il conto dei legni con una gran botta dalla distanza.

Le reti

La ripresa svolta in tre minuti. Al 6’ Demarcus, favorito da un errore in disimpegno di Porru, fallisce da posizione ravvicinata; al 9’, sul fronte opposto, Corcione arriva in scivolata sul cross di Leone e batte Cutrona. Loi non aspetta e al 12’ cambia tre uomini in un colpo solo. La mossa paga: al 15’ Anedda mette in mezzo per Demarcus, che non trova la deviazione vincente, e al 19’ tocca a Martins, che dopo tre minuti dal suo ingresso, incorna il cross di Dimitrijevic. È 1-1.

L’equilibrio dura poco più di un quarto d’ora. Al 32’ Mameli, anche lui subentrato, manda sul fondo di testa un angolo di Pinna; al 39’ non perdona: sulla punizione dello stesso Pinna, Cutrona sbaglia il tempo di uscita e il 2007 firma il 2-1. L’ultima occasione è al 44’ con Ponzo, smarcato da Anedda, poi il recupero non sposta.

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