In aumento le tariffe della Tari 

Ha un costo di 546 mila euro il piano economico finanziario (Pef) della Tari 2026 di Villamassargia ed evidenzia un aumento di 7.244 euro rispetto al precedente. «Ci sono aumenti in tutta Italia e sono vari i fattori ad incidere - ha spiegato la sindaca Debora Porrà in Consiglio comunale - ma vantiamo una differenziata quasi all’84 per cento ed evidenziamo che ben 240 famiglie hanno usufruito del Bonus Tari a giugno per un totale di 14.400 euro andando a pagare meno della spesa dell’anno scorso». Gli aumenti del Pef 2026 si traducono nelle nuove tariffe Tari per le quali si registra una forbice d’aumento tra il 10 e il 12 per cento riguardo alle utenze domestiche e una tra il 12 e il 29 per cento riguardo a quelle commerciali. In minoranza hanno optato per l’astensione il capogruppo Francesco Mameli e la collega Elisa Bernardini (unici presenti), ripetendo lo stesso voto sull’assestamento generale di bilancio che prevede come principale variazione quella da un milione per il restauro di Casa Scarpa. La sindaca ha anche annunciato il prelievo di 14 mila euro dal fondo di riserva per il ripristino dello stato dei luoghi dopo il grosso incendio del 20 luglio. Le scintille si sono accese riguardo al Dup con Mameli ad attaccare sulla data di fine lavori all’impianto sportivo comunale. «Doveva essere pronto nel dicembre 2025 invece società sportive e fruitori ancora attendono». La sindaca e l’assessore allo Sport Marco Mandis hanno garantito «per settembre la fine dei lavori» e indicato nelle «operazioni di semina del manto erboso ritardate dal maltempo e nei lunghi tempi di omologazione della pista d’atletica per le competizioni nazionali» i motivi dei ritardi.

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