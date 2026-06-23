VaiOnline
Guilcier.
24 giugno 2026 alle 00:57

Imprenditore denunciato dai carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Irregolarità nel pagamento dei dipendenti e nessun corso per garantire gli standard di sicurezza dell’attività commerciale. Un imprenditore del Guilcier è stato denunciato dal nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Oristano che hanno comminato sanzioni penali per un importo superiore ai 2.200 euro e sanzioni amministrative per oltre 20.000.

Le contestazioni dei militari si riferiscono alla mancanza del corso obbligatorio da Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, un corso di formazione di 16 ore previsto «al fine di poter garantire gli standard minimi di sicurezza di un’attività commerciale». Inoltre durante l’ispezione sono state controllate «quattro posizioni lavorative, risultate tutte irregolari – si legge nella nota stampa –, difatti è emerso che le retribuzioni venivano corrisposte senza la prevista modalità tracciata, e vi erano delle irregolarità sulla compilazione del libro unico del lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo.

Caldo, due morti in Sardegna

l Daga, Fresu, Sirigu
Caro carburante, quaranta milioni per il mondo della logistica e dell’agricoltura

Aeroporti, in Consiglio  alta tensione sulla fusione

Nella manovra trenta milioni per sostenere il progetto Il centrodestra: «Regalano gli scali alla speculazione» 
Roberto Murgia
Il caso.

Autoarticolati, è allarme: non si trovano i conducenti

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Sbarchi dei migranti, Sulcis prima frontiera: «Non lasciateci soli»

L’appello dei sindaci che temono una nuova impennata degli arrivi 
Stefania Piredda
Anche i supporter più appassionati – dall’imprenditore al marittimo, dall’ingegnere all’avvocato – chiedono trasparenza

I tifosi dettano la linea:  «Basta meline politiche, fate lo stadio di Cagliari»

C’è chi entra nei dettagli tecnici: «Sicuri che l’hotel serva davvero?» 
Lorenzo Piras
Meteo

Caldo, dobbiamo soffrire ancora

Sollievo atteso solo dal 3 luglio. Ieri due turisti morti sulle spiagge sarde 
Enrico Fresu