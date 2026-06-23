Imprenditore denunciato dai carabinieri 

Irregolarità nel pagamento dei dipendenti e nessun corso per garantire gli standard di sicurezza dell’attività commerciale. Un imprenditore del Guilcier è stato denunciato dal nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Oristano che hanno comminato sanzioni penali per un importo superiore ai 2.200 euro e sanzioni amministrative per oltre 20.000.

Le contestazioni dei militari si riferiscono alla mancanza del corso obbligatorio da Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, un corso di formazione di 16 ore previsto «al fine di poter garantire gli standard minimi di sicurezza di un’attività commerciale». Inoltre durante l’ispezione sono state controllate «quattro posizioni lavorative, risultate tutte irregolari – si legge nella nota stampa –, difatti è emerso che le retribuzioni venivano corrisposte senza la prevista modalità tracciata, e vi erano delle irregolarità sulla compilazione del libro unico del lavoro».

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