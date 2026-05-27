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28 maggio 2026 alle 00:11

Il voto alle donne e le altre battaglie: nelle foto 80 anni di storia  

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Dallo scatto in bianco e nero delle donne finalmente chiamate alle urne, il 2 giugno del 1946, a quello a colori di Samantha Cristoforetti, con il casco tra le mani, pronta a partire per una missione nello spazio. In mezzo un lungo cammino, non ancora concluso, fatto di lotte e conquiste per il riconoscimento dei diritti delle donne. Oggi a capo del governo c’è per la prima volta una donna e una donna guida il maggior partito di opposizione. Un percorso seguito sempre, passo passo, dai cronisti e dai fotoreporter dell’Ansa, nata proprio 80 anni fa, pochi mesi prima del voto che cambiò la storia del Paese. La mostra “Le donne della Repubblica. Ottant’anni di conquiste nelle cronache dell’Ansa 1946-2026” racconta questo percorso nel modo più immediato possibile: le immagini. L’inaugurazione oggi alla Camera dei Deputati con il presidente, Lorenzo Fontana, e una testimonianza della stessa Cristoforetti, uno dei volti simbolo della mostra, intervistata dal direttore dell’Agenzia, Luigi Contu. Presenti il presidente dell’Ansa, Giulio Anselmi, e l’amministratore delegato, Stefano De Alessandri. L’esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico da domani.

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