Il Sinis incanta e fa il pieno:  presenze in crescita  

Tutti pazzi per il Sinis. Per il Comune di Cabras la stagione turistica 2025 si chiude con dati da record: un aumento in tutte le categorie di ricettività e di presenze nelle spiagge. Cifre a più zeri poi grazie ai parcheggi a pagamento lungo la costa: nelle casse comunali entreranno 700mila euro, si registra anche un aumento delle sanzioni.

I dati sono stati elaborati dagli uffici grazie alle dichiarazioni della tassa di soggiorno. Il numero delle strutture da 280 nel 2024 è passato a 339 nel 2025. La categoria in maggior crescita è rappresentata dagli affitti brevi, da 235 a 291. I posti letto da 1.836 salgono a 2.089, con un incremento del 14%. Nel 2024, il numero di arrivi si è fermato a 31.946, mentre nel 2025 si attesta a 36.862, con un aumento del 15%. In coerenza, aumentano anche le presenze, che passano da 98.793 a 118.411, con un balzo del 20%. Il gettito dell'imposta di soggiorno è aumentato del 27%, passando a 210.852.

Sul fronte dei parcheggiuna crescita del 22%. In aumento anche gli abbonamenti stagionali, con un picco del 66% dei non residenti. Si stima che il numero di fruitori delle spiagge sia stato di 625mila, un più 24% rispetto al 2024. Gli incassi totali lordi da 1.070.000 a 1.320.000 euro, con un aumento del 23%, al Comune quasi 700.000 euro di canone netto.

Grazie ai parcheggi, gli uffici hanno anche analizzato i dati sulle spiagge: la più frequentata è stata Is Arutas, poi San Giovanni, Mari Ermi e Maimoni. Significativo l’incremento dell’utilizzo dei servizi igienici: si è passati da 10.211 a 17.383 accessi ai bagni, con un incremento del 70%. In forte crescita le sanzioni per la sosta, che passano da 714 a 1.569 (+120%). «Dati record su tutti i livelli di servizio - ha spiegato il sindaco Andrea Abis - Questo è dovuto a un trend di crescita turistica di Cabras e di una azione netta di emersione dal nero di parte dell’attività ricettiva. Per l’amministrazione è una grande soddisfazione, potremo investire nell’erogazione di servizi di maggiore qualità». ( s.p. )

