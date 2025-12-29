VaiOnline
Cabras.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Il Sinis incanta e fa il pieno:  presenze in crescita  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutti pazzi per il Sinis. Per il Comune di Cabras la stagione turistica 2025 si chiude con dati da record: un aumento in tutte le categorie di ricettività e di presenze nelle spiagge. Cifre a più zeri poi grazie ai parcheggi a pagamento lungo la costa: nelle casse comunali entreranno 700mila euro, si registra anche un aumento delle sanzioni.

I dati sono stati elaborati dagli uffici grazie alle dichiarazioni della tassa di soggiorno. Il numero delle strutture da 280 nel 2024 è passato a 339 nel 2025. La categoria in maggior crescita è rappresentata dagli affitti brevi, da 235 a 291. I posti letto da 1.836 salgono a 2.089, con un incremento del 14%. Nel 2024, il numero di arrivi si è fermato a 31.946, mentre nel 2025 si attesta a 36.862, con un aumento del 15%. In coerenza, aumentano anche le presenze, che passano da 98.793 a 118.411, con un balzo del 20%. Il gettito dell'imposta di soggiorno è aumentato del 27%, passando a 210.852.

Sul fronte dei parcheggiuna crescita del 22%. In aumento anche gli abbonamenti stagionali, con un picco del 66% dei non residenti. Si stima che il numero di fruitori delle spiagge sia stato di 625mila, un più 24% rispetto al 2024. Gli incassi totali lordi da 1.070.000 a 1.320.000 euro, con un aumento del 23%, al Comune quasi 700.000 euro di canone netto.

Grazie ai parcheggi, gli uffici hanno anche analizzato i dati sulle spiagge: la più frequentata è stata Is Arutas, poi San Giovanni, Mari Ermi e Maimoni. Significativo l’incremento dell’utilizzo dei servizi igienici: si è passati da 10.211 a 17.383 accessi ai bagni, con un incremento del 70%. In forte crescita le sanzioni per la sosta, che passano da 714 a 1.569 (+120%). «Dati record su tutti i livelli di servizio - ha spiegato il sindaco Andrea Abis - Questo è dovuto a un trend di crescita turistica di Cabras e di una azione netta di emersione dal nero di parte dell’attività ricettiva. Per l’amministrazione è una grande soddisfazione, potremo investire nell’erogazione di servizi di maggiore qualità». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 