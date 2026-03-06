Il sindaco Sanna presidente dell’Unione dei Comuni 

Il sindaco di Fluminimaggiore Paolo Sanna è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni “Metalla e il Mare”.

È stato eletto dai sindaci di Musei, Domusnovas, Fluminimaggiore Buggerru e Narcao (assenti quelli di Gonnesa e Villamassargia), durante l'assemblea tenutasi giovedì scorso nella sede di villa Asquer a Musei. I cinque sindaci aderenti all'organismo intermedio del Sulcis Iglesiente hanno trovato unità di intenti sul suo nome e lo hanno eletto all'unanimità. Cinquantanove anni, Sanna è primo cittadino di Fluminimaggiore dal 2023 e il suo mandato scade nel 2028. Prende il posto del sindaco di Musei, Sasha Sais, che

aveva rassegnato le dimissioni di recente per via dei troppi impegni istituzionali che

non gli permettevano di adempiere con proficuità alla carica di presidente dell'Unione.

«Mi metterò subito al lavoro per portare a termine le opere già cantierate e che il mio

predecessore ha avviato da tempo – ha affermato il nuovo presidente – nel ringraziare chi mi ha eletto, mi riprometto di migliorare ulteriormente quanto è stato fatto finora per migliorare il nostro territorio».



