Il Santa Teresa ribalta l’Ilva e passa all’87’ 

Santa Teresa 2

Ilvamaddalena 1

Santa Teresa (3-4-2-1) : Pedelacq; Dias Braga, Minnelli, Arca; Arbus, Aiana (12’ st Nunes), Del Vecchio, Djedje (42’ st Campus); Leeroy (16’ st Canu), Salvi Costa; Siamparelli (38’ st Saiu). In panchina Pileri, Norcia, Gavagni, Alluttu, Secci. All. Levacovich.

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Macchi; Tessaro, Contucci, Carlucci, Fra-

gnelli (17’ st Galić); Izzillo, Vrdol-

jak; Casazza (30’ st Lima), Animo-

bono (17’ st Moretti), Bevilacqua (7’ st Souare); De Cenco. In pan-

china Ceppi, Galiano, Solinas, Bra-

voco, Parravano. All. Favarin.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel pt 16’ Contucci, 45’ Minnelli; nel st 42’ Saiu.

Note : espulso Galić al 30’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Pedelacq, Djedje, Arbus, Bevilac-

qua, Izzillo. Recupero 2’ pt-5’ st.

Santa Teresa . Un gol di Saiu a tre minuti dai rigori porta il Santa Teresa ai quarti di Coppa Italia ed elimina l’Ilva. È stato un derby gallurese molto intenso, con i padroni di casa che hanno sfruttato la superiorità numerica negli ultimi 15’.

Il primo squillo è dell’Ilva, andrebbe in gol con De Cenco ma è in fuorigioco. Poco dopo Fragnelli, difensore ufficializzato sabato, ha la chance per segnare da pochi passi e non riesce a concretizzare. Al 16’ i maddalenini passano: punizione da destra di Bevilacqua, spizza De Cenco appena dentro l’area e sul secondo si inserisce con i tempi giusti Contucci che di testa fa 0-1. La reazione del Santa Teresa arriva proprio al 45’, quando su bella azione dalla destra segna Minnelli. È l’1-1 con cui si va al riposo e che replica l’andata. Nella ripresa la partita rimane combattuta ma alla mezz’ora l’Ilva resta in dieci: doppio giallo al subentrato Galić, il secondo per aver ostacolato un rinvio del portiere. E al 42’, in mischia a seguito di una punizione, Saiu in campo da pochi minuti trova il tocco della qualificazione.

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