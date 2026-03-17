Il Rotary Club contro la polio 

ll Rotary Club del Terralbese sarà protagonista domenica alla Maratona di Roma, dove cinque runner correranno per sostenere la campagna internazionale “End Polio Now”. In gara Silvia Putzolu, medico odontoiatra di Milis, l’attuale presidente Desirée Vagnozzi con il fratello Alessandro, la personal trainer Gloria Sanna e l’imprenditrice iglesiente Arianna Marteddu. Putzolu affronterà il percorso di 42 km, mentre gli altri quattro parteciperanno alla staffetta da 10 km ciascuno.
L’iniziativa rientra nel programma globale del Rotary per l’eradicazione della poliomielite. Il club terralbese partecipa anche alla raccolta fondi tramite la piattaforma Rete del Dono, dedicata ai runner iscritti alla gara. La delegazione sosterrà inoltre la governatrice del Distretto 2080, Adriana Muscas di Oristano, impegnata nell’intero percorso. ( s. c. )
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