Il rione Sant’Agostino cambia volto 

Con due milioni di euro il quartiere Sant’Agostino si appresta a cambiare volto. Il Comune di Alghero ha aggiudicato la gara per il primo lotto dei lavori di riqualificazione del rione che prenderanno il via da Largo Nunzio Costantino, la piccola piazza dove svetta una grande antenna per la telefonia. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa di costruzioni Cabras Mariano Srl, con sede a Settimo San Pietro, che ha presentato un ribasso di circa il 15 per cento sull’importo a base di gara.

L’importo complessivo dell’affidamento è di circa 266 mila euro. L’intervento rappresenta il primo tassello di un più ampio programma di rigenerazione urbana del quartiere Sant’Agostino, per il quale dovranno essere investiti due milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità di una delle zone più popolose della città. Il progetto della rigenerazione del quartiere Sant’Agostino si sviluppa infatti in più fasi: oltre alla riqualificazione di Largo Costantino sono previsti interventi per la realizzazione di una piazza pedonale davanti alla chiesa di Sant’Agostino, la creazione di un parco urbano in Largo Guillot e il riordino della viabilità e delle aree di sosta in diversi slarghi della zona. Soddisfatti i residenti che attendevano da anni di vedere aperti i cantieri nel loro quartiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA