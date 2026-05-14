Il Pula riparte dai ragazzi: «Puntiamo sul talento» 

L’anno zero del Pula. L’inizio di un percorso che, tra conferme e nuovi arrivi, coinvolge l’attività di base, il settore giovanile e la prima squadra. «Siamo sicuri sia un progetto destinato a lasciare il segno», conferma il presidente Davide Lucarelli: «L’ingresso in società di nuovi volti ha riportato entusiasmo, passione e una forte voglia di costruire qualcosa di importante per il paese e per tutta la nostra realtà calcistica».

Nel club fa il suo ingresso Claudio Arui come responsabile dell’attività di base: «Vogliamo creare una scuola calcio fondata su un ambiente sereno, inclusivo e formativo in cui ogni bambino possa sentirsi protagonista del proprio percorso sportivo e umano». La conferma di Glauco Mulas come responsabile del settore giovanile rappresenta il segno della continuità e dell’appartenenza: «A lui il compito di formare e plasmare i giovani calciatori con l’ambizione di accompagnarli fino alla prima squadra, valorizzando il talento locale e il senso di appartenenza alla maglia del Pula». A proposito di prima squadra, l’arrivo di mister Pandino ha dato esperienza, equilibrio e identità al gruppo ponendo le basi per una prossima stagione che si preannuncia ricca di entusiasmo, ambizione e voglia di fare bene. L’inserimento di una nuova figura come la psicologa dello sport, la dottoressa Claudia Lucarelli, a sua volta avrà un ruolo fondamentale nel supporto alla crescita personale ed emotiva dei ragazzi.

E poi la struttura. «Il Pula può contare su impianti di grande valore», aggiunge Lucarelli, «lo storico terreno comunale in erba naturale e il più recente campo intitolato a Gigi Riva. A questi si aggiungerà un nuovo campo a 9 in erba sintetica, dedicato interamente all’attività di base. Un segnale concreto della forte sinergia con l’amministrazione comunale, siamo uniti dalla volontà di offrire ai giovani di Pula un ambiente sano, moderno e ricco di opportunità sportive e sociali».

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