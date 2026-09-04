Il progetto innovativo del Cagliari Femminile unisce calcio e futsal 

Una nuova fase del percorso di sviluppo del Cagliari, dedicata al settore femminile. Ad averla fortemente voluta è il nuovo direttore del settore giovanile, Max Canzi, reduce dall’esperienza in Serie A Femminile con la Juventus, e da ieri ha preso forma un nuovo tassello. Alla Domus è stato presentato il progetto giovanile che prevede un modello tecnico che integra calcio e futsal, in un incontro con le famiglie delle circa 90 atlete dell’attività di base rossoblù, dall’Under 10 all’U15. Con questa iniziativa, il settore giovanile della Mediterranea (società con cui il club rossoblù ha un accordo dal 2024 per giocare la Serie A di calcio a 5) confluirà nel Cagliari Calcio, con metodologie condivise e attività mirate che uniscono il percorso tecnico di tutte le attività femminili fra l’U10 e l’U15, con le ragazze che grazie al doppio tesseramento potranno partecipare ai tornei sia di calcio sia di futsal, prima di decidere quale delle due discipline svolgere.

La novità sulle giovanili arriva a pochi giorni dall’annuncio della ricostituzione della prima squadra femminile del Cagliari, che giocherà in Eccellenza. Le ragazze rossoblù hanno già cominciato le prime attività e a breve conosceranno date e organico del torneo: la rosa sarà formata in gran parte dal gruppo dell’Under 17, con alcune integrazioni over. Assieme a Canzi, che dirige il progetto, ci saranno il coordinatore dell’attività agonistica e pre-agonistica Oscar Erriu, la coordinatrice tecnica del settore femminile Anna Piras e Corrado Melis, già presidente della Mediterranea e che avrà un ruolo dedicato nel futsal. Disciplina, quest’ultima, dove nelle scorse due stagioni in A il Cagliari ha sempre raggiunto i playoff scudetto, con risultati positivi e la crescita di tante ragazze locali.

L’esordio

Sempre in ambito femminile, una sarda va alla conquista della Serie A. Ilaria Azzena, centrocampista sassarese di 18 anni, domenica scorsa ha debuttato in Serie A Women’s Cup con il Sassuolo, nel match contro la Roma, dopo aver firmato un contratto triennale. In neroverde, nell’Under 19, è arrivata lo scorso anno dopo un biennio alla Samp, seguita dal suo agente Pierluigi Lorenzoni, mentre in Sardegna aveva cominciato nelle giovanili del Caniga (club del padre Vanni, imprenditore e consigliere comunale di Sassari). E da martedì farà un raduno con la Nazionale Under 19. (r. sp.)

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