Il primo agosto c’è Fiorella Mannoia alla Forte Arena 

Comincia a delinearsi il palinsesto dell’estate 2026 della Forte Arena. Sabato primo agosto il palcoscenico del teatro sotto le stelle del Forte Village di Santa Margherita di Pula ospiterà il nuovo viaggio musicale di Fiorella Mannoia, attraverso i repertori e i brani più amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André.

La tournée “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” prende vita nel trentennale dell’omonimo album di De André, pietra miliare della musica italiana e suo ultimo lascito creativo, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Dal ricordo dei brani indimenticabili di quell’album – insignito della Targa Tenco – ai successi più amati e già intrecciati al repertorio e al cuore di Fiorella, fino a nuove interpretazioni dei capolavori dei due maestri, lo spettacolo è un omaggio sentito e profondo a un’eredità artistica e culturale, che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni.

I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili sui canali ufficiali di Box Office Sardegna e Ticketone.

