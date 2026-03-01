Il premio “Solidarietà donna” a Maddalena Carta 

Va a Maddalena Carta, giovane dottoressa di Dorgali scomparsa a 37 anni per un arresto cardiaco indotto dagli eccessivi ritmi di lavoro, il premio “Solidarietà donna”, giunto alla quattordicesima edizione. La cerimonia il 6 marzo a Cagliari (ore 16.45, sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via S. Salvatore da Horta, 2). L’iniziativa in occasione della Giornata internazionale della donna. Promosso dall’associazione culturale “Socialismo diritti riforme” e dalla Fidapa di Cagliari, il premio valorizza una figura femminile che si sia distinta per generosità e impegno sociale.

All’appuntamento sarà presente il fratello di Maddalena, Gianmaria Carta. Illustreranno le ragioni della scelta Silvia Trois, presidente della Fidapa di Cagliari, e Maria Grazia Caligaris, presidente di Sdr. Interverranno la sindaca di Dorgali, Angela Testone, la presidente dell’Ordine dei medici di Nuoro Maria, Maddalena Giobbe, e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. «Il ricordo di Maddalena Carta - spiegano Caligaris e Trois - suscita particolare tenerezza e rispetto per il senso profondo di abnegazione e di volontario sacrificio per compiere la propria missione in favore dei pazienti. Una figura di donna dalla spiccata generosa umanità».

