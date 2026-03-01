VaiOnline
Dorgali.
02 marzo 2026 alle 00:33

Il premio “Solidarietà donna” a Maddalena Carta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Va a Maddalena Carta, giovane dottoressa di Dorgali scomparsa a 37 anni per un arresto cardiaco indotto dagli eccessivi ritmi di lavoro, il premio “Solidarietà donna”, giunto alla quattordicesima edizione. La cerimonia il 6 marzo a Cagliari (ore 16.45, sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via S. Salvatore da Horta, 2). L’iniziativa in occasione della Giornata internazionale della donna. Promosso dall’associazione culturale “Socialismo diritti riforme” e dalla Fidapa di Cagliari, il premio valorizza una figura femminile che si sia distinta per generosità e impegno sociale.

All’appuntamento sarà presente il fratello di Maddalena, Gianmaria Carta. Illustreranno le ragioni della scelta Silvia Trois, presidente della Fidapa di Cagliari, e Maria Grazia Caligaris, presidente di Sdr. Interverranno la sindaca di Dorgali, Angela Testone, la presidente dell’Ordine dei medici di Nuoro Maria, Maddalena Giobbe, e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. «Il ricordo di Maddalena Carta - spiegano Caligaris e Trois - suscita particolare tenerezza e rispetto per il senso profondo di abnegazione e di volontario sacrificio per compiere la propria missione in favore dei pazienti. Una figura di donna dalla spiccata generosa umanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 