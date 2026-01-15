VaiOnline
Lanusei.
16 gennaio 2026 alle 00:34

Il ponte di piazza Marcia diventa cantiere 

Cominceranno nei primi giorni della prossima settimana i lavori di messa in sicurezza del ponte che collega via Repubblica a piazza Marcia. L’apertura del cantiere imporrà una mini rivoluzione nel traffico. In tutta la via Repubblica sarà istituito il doppio senso di circolazione. I veicoli che provengono da via Tortolì e dal quartiere di Corosa dovranno immettersi in via Umberto, visto il divieto di svolta a destra all’altezza della pasticceria, saliranno fino all’incrocio sotto la caserma dei carabinieri.

Per l’esecuzione dei lavori saranno sacrificati alcuni parcheggi in piazza Marcia ma ne saranno disponibili altri nell’area dell’ex Villaggio Fiaschetti.

«Nei prossimi giorni – annuncia l’assessore comunale ai Lavori pubblici Gianni Perotti – l’impresa incaricata di eseguire l’opera installerà la segnaletica che indicherà le nuove direzioni di marcia. Poi i lavori potranno avere inizio».
Per gli automobilisti in transito si annuncia qualche comprensibile disagio «che comunque – assicura Perotti – sarà minimo. Sostare all’ex Villaggio Fiaschetti anziché in piazza Marcia significherà percorrere qualche decina di metri in più a piedi per raggiungere il centro cittadino. Per il resto nessun altro inconveniente».

