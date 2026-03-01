Il Poetto dopo il ciclone: esperti a confronto 

Il lungomare quartese al centro del dibattito organizzato per oggi dal coordinamento provinciale dei Riformatori. L’incontro - dal titolo “Poetto: alghe e danni, tutto pronto per l’estate?” - è in programma dalle 17,30 nello stabilimento Lido Mediterraneo.

«A ridosso dell’estate, stabilimenti e chioschi sono alle prese con due problemi concreti: i danni del ciclone Harry e i depositi di posidonia, sempre più invasivi. La domanda è semplice: come ci prepariamo davvero per partire bene, senza inseguire le emergenze?», spiegano gli organizzatori annunciando l’incontro di domani. Al dibattito, introdotto dall’ex sindaco Mauro Contini, interverranno Francesco Caredda (consigliere comunale), Raffaele Onnis e Massimiliano Piccoi (consiglieri a Cagliari). Il docente universitario Battista Grosso porterà un contribuito tecnico. Poi spazio a operatori ed esperti.

