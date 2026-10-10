Il Papa: «Pena di morte inammissibile»

Città del vaticano. «La pena di morte è inammissibile». La voce del Papa si leva decisa contro i governi che ancora fanno ricorso a questo strumento estremo contro chi ha commesso reati molto gravi. A partire dal suo Paese, gli Stati Uniti, dove il Pentagono, attraverso Pete Hegseth, ha annunciato una esecuzione in streaming, quella di Nidal Hassan, l'ex maggiore che il 5 novembre 2009 aveva ucciso 13 persone a Fort Hood, in Texas. Leone XIV, in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte, ha ribadito la contrarietà della Chiesa contro ogni esecuzione capitale «perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi», sottolinea Leone XIV in un messaggio su X.

La condanna

La voce del Pontefice arriva dopo la ferma condanna, già espressa dalla Chiesa, rispetto a quanto è stato annunciato negli Stati Uniti sull'esecuzione di Hassan. Se i vescovi americani avevano parlato di "barbarie", il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin aveva definito questa decisione del ministero della Guerra "inaccettabile" e "incomprensibile".

Questo episodio segna una nuova frattura e la Santa Sede si schiera totalmente dalla parte dei vescovi americani che già avevano espresso parole di condanna su altre questioni, dal trattamento dei migranti alle violenze dell'Ice. Ricordando che la Chiesa protegge la vita umana dal momento del concepimento fino alla morte naturale, il Pontefice ha sottolineato che «la dignità della persona non viene perduta nemmeno dopo che sono stati commessi crimini gravissimi».

Di pena di morte Papa Leone aveva parlato nel videomessaggio, lo scorso mese di aprile, alla DePaul University di Chicago, la sua città, in occasione di un evento commemorativo per il 15esimo anniversario dell'abolizione della pena capitale nello Stato dell'Illinois.

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