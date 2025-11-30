Il Papa: i due Stati restano la soluzione, ma Israele non vuole 

Beirut. Il Medio Oriente e le sue ferite irrompono nel viaggio del Papa. Tra le questioni centrali resta quella di Gaza e della Palestina, con la prospettiva dei due Stati che non riesce a decollare. Il Papa ne parla con i giornalisti mentre è diretto da Istanbul a Beirut. «La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di due Stati ma sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione ma la vediamo come l'unica al conflitto che continuamente vivono». E ha proseguito: «Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci ad una soluzione giusta per tutti». Poi un riferimento a Erdogan, che sui due Stati «è certamente d’accordo». Ma il Papa confida nel presidente turco anche per il suo ruolo sul conflitto in Ucraina: «Speriamo che con i suoi rapporti con i presidenti di Russia, di Ucraina e di Stati Uniti possa aiutare a promuovere il dialogo, il cessate il fuoco e risolvere questa guerra». Leone ha trovato un Libano blindato ma entusiasta del suo arrivo, con le strade affollate nonostante la pioggia: cristiani delle diverse confessioni, gli scout, per lo più sciiti, e tante ragazze con il velo. La sue prime parole sono un versetto del Vangelo: «Beati gli operatori di pace!». E dopo, nel palazzo presidenziale, ha sottolineato che in questa terra la pace «è molto più di una parola: qui la pace è un desiderio e una vocazione, è un dono e un cantiere sempre aperto». Infine «a voi che avete compiti istituzionali importanti all’interno di questo popolo, è destinata una speciale beatitudine se a tutto potrete dire di avere anteposto l’obiettivo della pace» anche «entro circostanze molto complesse, conflittuali e incerte».

