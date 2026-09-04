SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Buggerru.
05 settembre 2026 alle 01:13

Il paese commemora i tre minatori uccisi «Non dimentichiamo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato celebrato ieri mattina a Buggerru il 122esimo anniversario dell'Eccidio dei minatori del 4 settembre 1904. La commemorazione di Felice Littera, Salvatore Montixi e Giustino Pittau, morti durante uno sciopero, trafitti dai proiettili sparati dai militari del Reggio Esercito per sedare la rivolta degli operai, è iniziata con la messa celebrata all’interno del Museo del Minatore. Successivamente il corteo dei partecipanti, con in testa ultimi minatori rimasti in Sardegna, ha raggiunto il monumento di piazza Eccidio, dove è stato posto un cuscino di fiori per onorare i tre minatori.

«In questa giornata non vogliamo solo ricordare i minatori caduti quel 4 settembre 1904 – ha detto la sindaca Laura Cappelli – ma vogliamo guardare al futuro portando avanti i valori, grazie anche a tutte le persone, che in questi anni hanno dato un contributo fondamentale alla costruzione di una memoria condivisa». Dopo gli interventi dei tre segretari generali confederali di Cgil, Cisl e Uil – Simona Fanzecco, Pier Luigi Ledda e Fulvia Murru – e delle autorità del territorio, si è tenuto nella sala consiliare di via Roma il convegno dal titolo “Eccidio e prospettive per il futuro”, durante il quale si è discusso del Progetto di candidatura all’Unesco del Patrimonio storico e minerario della Sardegna. «Le conquiste dei lavoratori arrivate nel secolo scorso – ha concluso Cappelli - le dobbiamo sicuramente anche all’estremo sacrificio avvenuto quel lontano 4 settembre 1904. A noi il compito di non dimenticare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Due vite volano via a 18 anni

Quartu, incidente in viale Poetto: lo strazio delle famiglie e degli amici 
Alba di sangue

Una rosa sulla strada della morte Scuole in lutto: «Ci mancherete»

La compagna di classe di Filippo: «Era sempre solare e spiritoso» 
Giorgia Daga
Due città in lutto.

Sindaci sconvolti: «Una tragedia immane»

Matteo Cabras
l’emergenza

La West Nile fa paura, San Gavino piange una seconda vittima

È morto l’ex infermiere di 84 anni ricoverato da giorni in ospedale 
Gigi Pittau
Cronaca

Olbia, entra in ristorante e accoltella 4 persone

Inspiegabile raptus di un trentenne: i poliziotti prima lo salvano dal linciaggio e poi lo arrestano 
Andrea Busia
Nel progetto dieci aerogeneratori alti 200 metri da installare nelle campagne del paese del Sulcis

Niente pale eoliche a Villaperuccio

Il ministero dell’Ambiente ha bocciato la richiesta presentata da Sardaeolica 
Enrico Fresu
Bari

«Non ho mai mollato e non mollerò mai»

Giorgia Meloni celebra il record di longevità: è a Palazzo Chigi da 1.413 giorni 
Firenze

«Lorena aveva troppa paura di lui»

Sentita la madre della 45enne butatta giù dal viadotto dall’ex, poi suicida 