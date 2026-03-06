Il Nord in campo L’Alghero in casa trova il Ghilarza 

Il campionato di Promozione, girone B, torna in campo oggi (ore 15) con la decima giornata del girone di ritorno. Un turno importante in tutte le zone della classifica, con la capolista Alghero sempre più lanciata verso la vittoria del campionato ma con diverse squadre ancora in corsa sia per i playoff sia per la permanenza nella categoria.
la capolista
L’Alghero, che guida la graduatoria con un ampio margine (+17 sul Bonorva), affronta al “Pino Cuccureddu” il Ghilarza. I giallorossi vogliono proseguire la propria marcia e avvicinare ulteriormente il traguardo dell’Eccellenza, mentre gli ospiti, invischiati nella zona calda della classifica, sono alla ricerca di punti preziosi per alimentare le speranze di salvezza.
Alle spalle della capolista l’attenzione è puntata sulla sfida tra Arzachena e Bonorva, in programma a Luogosanto, uno dei confronti più interessanti della giornata. I logudoresi, secondi in classifica, cercano continuità per consolidare la propria posizione, ma gli smeraldini puntano a restare agganciati al gruppo delle squadre in corsa per i playoff.
La zona playoff
Prova a consolidare il terzo posto anche l’Ozierese, impegnata in casa contro il Li Punti. I gialloverdi puntano a sfruttare il fattore campo per restare nelle zone alte della classifica, mentre i sassaresi, in piena area playout, cercano una reazione dopo la sconfitta contro la capolista.
Nella corsa alla zona playoff attenzione anche a Usinese e Coghinas. La compagine rossoblù è di scena sul campo della cenerentola Tuttavista; il Coghinas ospita il Castelsardo in una sfida che potrebbe risultare significativa per le ambizioni di entrambe. Il match di Santa Maria Coghinas inizierà alle 16.
Le altre sfide
La sorpresa Thiesi ospita l’Atletico Bono che nelle ultime quattro gare ha raccolto nove punti riaccendendo la speranza di salvezza.
Completano il programma della giornata le gare Bosa-Campanedda e Stintino-San Giorgio Perfugas. Chiude il turno, alle 16 a Borore, la sfida tra Macomerese e Luogosanto.
