Il Noe nell’impianto di compostaggio: rilevate irregolarità 

Il blitz del Noe ha messo a nudo (ancora una volta) le criticità del centro di compostaggio di Quirra. Un anno e mezzo dopo la chiusura del sito, successivamente riaperto in deroga, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno riscontrato che il telone strappato non è mai stato sostituito, oltre a una serie di difformità. Lo stesso telone era stato tra le cause che, a gennaio di un anno fa, aveva portato alla sospensione delle attività. I militari, il cui sopralluogo risale a qualche giorno fa, torneranno sul posto fra due mesi per accertare se gli interventi prescritti saranno stati effettuati. In caso contrario, il centro di compostaggio rischia un nuovo blocco che manderebbe in tilt la raccolta differenziata del territorio.

Sul caso è intervenuto Lodovico Piras, sindaco di Girasole e consigliere provinciale delegato all’Ambiente: «Sono in corso gli interventi di ripristino richiesti a seguito dei precedenti controlli, nell’ambito di un percorso di adeguamento che viene seguito con attenzione. Le attività di controllo e verifica sono indispensabili per garantire il rispetto delle norme ambientali. Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, assicurando un costante dialogo con gli enti coinvolti e un’informazione trasparente verso le comunità. L’obiettivo è coniugare tutela dell’ambiente e continuità di un servizio essenziale. L’impianto proseguirà regolarmente la propria attività senza interruzione».

Intanto, in diversi paesi è stato bloccato il ritiro della plastica. «Ci sono problemi che interessano la filiera nazionale e regionale del riciclo. L’impianto Soma Ricicla - ha spiegato il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai - ha comunicato l’impossibilità di ricevere ulteriori quantitativi di plastica a causa della saturazione della propria capacità di stoccaggio, determinata dal rallentamento delle operazioni di recupero e riciclo gestite nell'ambito del sistema Corepla».

RIPRODUZIONE RISERVATA