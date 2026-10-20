Il Napoli piega il Bodo/Glimt con McTominay 

Napoli 4

Bodo/Glimt 3

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola (34' st Beukema), Anguissa (14' st Lobotka), De Bruyne, McTominay, Politano (34' st Olivera), Hojlund, Lang (34' st Giovane). In panchina Milinkovic-Savic, Contini, Badiashile, Gilmour, Lucca. All. Allegri.

Bodo/Glimt (4-3-3) : Haikin, Sjovold, Gundersen (38' st Aleesami), Bjortuft, Bjorkan (38' st Maatta), Auklend, Berg, Fet, Blomberg (38' st Mvuka), Helmersen (31' st Brynhildsen), Hauge. In panchina Lund, Nielsen, Saltnes, Kitolano. All. Knutsen.

Arbitro : Sanchez Martinez (Spagna).

Reti : pt 1' Politano, 27' Hauge, 41' McTominay; st 17' Helmersen, 30' McTominay, 43' Giovane, 49' Fet.

Napoli. Con la rabbia e con il cuore il Napoli trova la prima vittoria (4-3) in Champions. È una partita complicata. Gli azzurri vanno per due volte in vantaggio (con Politano dopo soli 50 secondi dal fischio d’inizio e con McTominay al 41’) e in entrambi i casi sono raggiunti dal Bodo/Glimt (con Hauge al 27’ e con Helmersen al 17’ della ripresa). Ma nel finale il desiderio di riscattarsi, dopo una vigilia complicata per la sconfitta a Venezia, prende il sopravvento e gli azzurri trovano altri due gol che decidono il risultato: ancora con McTominay al 30’ e con Giovane al 43’. I norvegesi trovano il loro terzo gol allo scadere del recupero con Fet. Una manciata di secondi dopo arriva il triplice fischio dell’arbitro.

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