Il Match Cup porta la pallacanestro in centro 

Oggi e domani il Match Cup fa tappa a Nuoro, trasformando piazza Vittorio Emanuele in un grande villaggio dedicato alla pallacanestro. La manifestazione è organizzata dall’Asd Sport e Salute, in collaborazione con On Fire Club Nuoro, con l’obiettivo di promuovere lo sport, valorizzare il territorio e offrire un evento di alto livello tecnico e organizzativo.Per due giornate il centro della città sarà animato da uno dei principali appuntamenti estivi del basket 3x3 in Sardegna, con oltre 15 squadre, più di 50 atleti attesi e due campi da gioco allestiti nel cuore di Nuoro. L’evento coinvolgerà giocatori e appassionati di tutte le età, con competizioni sia maschili che femminili, offrendo al pubblico spettacolo, sport e momenti di aggregazione.Il Match Cup rappresenta una delle tappe Gold del circuito Fisb Sardegna (Federazione italiana street basketball), riconosciuta tra le manifestazioni più importanti della stagione regionale. Ad aumentare il livello della competizione saranno anche i ricchi premi messi in palio per le squadre vincitrici, un ulteriore incentivo che attirerà alcuni dei migliori interpreti del basket 3x3 regionale, contribuendo a rendere il torneo ancora più spettacolare.

Oggi ore 18 un minuto di silenzio per Ninni Careddu.

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