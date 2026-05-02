Il lungomare riapre e torna l’illuminazione 

Nel silenzio della processione, il Lungomare Sant’Elia ha ripreso vita. Mentre la città intera guardava il Santo ondeggiare sulle teste dei fedeli, l’amministrazione comunale, senza una propria cerimonia d’inaugurazione, ha scelto di aprire al pubblico anche lo spazio del Lungomare ormai quasi concluso. «Siamo contenti di aver terminato i lavori ben prima del termine fissato», spiega l’assessora Marassi, sottolineando che mancano ormai solo le ultime accortezze.

L’intervento rientra nel piano di somma urgenza da 1,4 milioni di euro che coinvolge anche il Poetto, in vista del ruolo centrale che entrambi i lungomare giocheranno per l’imminente regata dell’America’s Cup. Il Servizio contava di chiudere il cantiere entro il 20 maggio, così da allestire in tempo la tanto attesa “area fan”, ma la tabella di marcia è stata rispettata in anticipo.

Oltre alla rimozione dei detriti lasciati dal ciclone e all’installazione di nuove ringhiere, a rendere fiera l’assessora è il ripristino di un servizio essenziale: «Abbiamo lavorato sin da subito alla revisione dell’impianto di illuminazione, per anni oggetto di vandalismi e manomissioni». Un altro pezzo di città che, finalmente, viene restituito alla sua bellezza e alla piena fruizione dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA