VaiOnline
Sant’Elia.
03 maggio 2026 alle 00:07

Il lungomare riapre e torna l’illuminazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel silenzio della processione, il Lungomare Sant’Elia ha ripreso vita. Mentre la città intera guardava il Santo ondeggiare sulle teste dei fedeli, l’amministrazione comunale, senza una propria cerimonia d’inaugurazione, ha scelto di aprire al pubblico anche lo spazio del Lungomare ormai quasi concluso. «Siamo contenti di aver terminato i lavori ben prima del termine fissato», spiega l’assessora Marassi, sottolineando che mancano ormai solo le ultime accortezze.

L’intervento rientra nel piano di somma urgenza da 1,4 milioni di euro che coinvolge anche il Poetto, in vista del ruolo centrale che entrambi i lungomare giocheranno per l’imminente regata dell’America’s Cup. Il Servizio contava di chiudere il cantiere entro il 20 maggio, così da allestire in tempo la tanto attesa “area fan”, ma la tabella di marcia è stata rispettata in anticipo.

Oltre alla rimozione dei detriti lasciati dal ciclone e all’installazione di nuove ringhiere, a rendere fiera l’assessora è il ripristino di un servizio essenziale: «Abbiamo lavorato sin da subito alla revisione dell’impianto di illuminazione, per anni oggetto di vandalismi e manomissioni». Un altro pezzo di città che, finalmente, viene restituito alla sua bellezza e alla piena fruizione dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, trionfo di fede e di colori

l Madeddu, Murgana
Sangue nelle strade

Va diritto alla rotonda: motociclista muore sul colpo

Andrea Lai, 49 anni, era un gommista di Quartu Sant’Elena 
Raffaele Serreli
La festa

Il Santo è arrivato a Pula: bagno di folla e devozione

In tantissimi (anche turisti) hanno accolto la processione nelle tappe di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula 
Ivan Murgana
L’iniziativa

L’eredità che unisce un’intera comunità nel segno dell’arte

La visione “infinita” di Maria Lai nel documentario di Paola Pilia 
Giuseppe Deiana
governo

Accise, taglio in due tempi

Ribasso da ieri al 10: poi, con l’incasso dell’extragettito Iva, fino al 22  
Il lutto.

Alex Zanardi, il lungo addio a una leggenda

Il campione che vinse due volte è morto a Padova: ha saputo ispirare il mondo con la sua resilienza 
Campobasso

Ricina, al Pm i telefoni delle vittime

Domani nella casa la Scientifica di Roma. De Vita sentito per 5 ore 