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Poetto.
14 aprile 2026 alle 00:13

Il lungomare è ancora un cantiere 

Cresce l’allarme in vista dell’estate. Il Comune: «Non ci saranno disagi» 

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L’estate è alle porte e il Poetto è ancora un cantiere. Da una parte e dall’altra, sia verso Margine Rosso che verso Cagliari, le reti arancioni delimitano le zone dei lavori e c’è preoccupazione in vista del grande afflusso verso le spiagge. Ma dal Comune arrivano le rassicurazioni e i disagi sembrano scongiurati.

I tempi

Secondo cronoprogramma, entro il 31 maggio termineranno i lavori del secondo lotto, ovvero dal Lido mediterraneo alla fontana, con passeggiata, pista ciclabile e aree verdi. Discorso diverso invece per il secondo tratto interessato dal restyling, quello dalla Bussola fino al confine con Cagliari: qui nel periodo estivo si darà una sistemata provvisoria poi dal primo settembre riprenderanno i lavori che termineranno entro il 31 dicembre come previsto dal finanziamento sui fondi di coesione e sviluppo.

A guardarlo adesso il Poetto è soltanto macerie e disagi ma la ricostruzione – è la rassicurazione – sembra vicina. Chi vi passa per correre o fare una camminata deve aggirare reti e cantieri nell’attesa di ritrovarlo tra pochi mesi con un aspetto del tutto nuovo.

Le voci

«Un po’ di preoccupazione che il lungomare resti in questo stato anche nei prossimi mesi c’è» commenta Veronica Sulis mentre cammina all’altezza de La Marinella, «ma se hanno detto che finiranno in tempo siamo fiduciosi. Anche perché mi sembra assurdo possano lasciare tutto così, sarebbe impossibile raggiungere la spiaggia». Aldo Mulas, ricorda il problema dei parcheggi. «Tra cantieri e disagi vari, oggi mi chiedo dove lascerà l’auto chi vorrà venire al mare tra un mese. Anche perché non sarà più disponibile nemmeno lo sterrato davanti a La Marinella».

Gli operatori

Gianni Murru, titolare dell’Alta Marea e delegato di Confindustria dell’associazione balneari Sardegna, spiega: «Abbiamo avuto un incontro con l’amministrazione durante il quale c’è stato spiegato tutto, compresi i tempi per la chiusura dei cantieri. Nel tratto da la Marinella verso Cagliari stanno intervenendo per fare i passaggi pedonali dai parcheggi lato strada ad arrivare agli stabilimenti. Purtroppo dobbiamo solo avere pazienza. L’unico dispiacere è che non abbiano iniziato direttamente a settembre ma ci hanno spiegato che bisognava partire per via della scadenza dei fondi Pnrr».

Gli interventi

I lavori sia da una parte che dall’altra ricalcheranno quelli del primo tratto già conclusi dalla Bussola al Lido mediterraneo con la passeggiata, il verde, le piste pedonali e ciclabili e le piazzette.a parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è la passeggiata, si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada.Il via libera per il secondo e terzo lotto era arrivato l’anno scorso, con 9 milioni di fondi Pnrr destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare.

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