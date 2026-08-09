Il gruppo folk alla conquista del Portogallo 

L’associazione Città di Quarto va in trasferta. Dopo Sciampitta, il festival internazionale del folklore che si è tenuto a luglio, il gruppo è in partenza per il Portogallo dove rappresenterà la Sardegna al festival FolkFaro, uno degli appuntamenti più importanti del panorama etnografico europeo in programma dal 16 al 22 agosto.

«La nostra partecipazione» dice il presidente del gruppo Città di Quarto Gianni Orrù, «non è solo un’occasione artistica, ma un momento di scambio culturale e turistico di grande valore, capace di promuovere Quartu e la Sardegna in un contesto internazionale attento alle radici e alle culture popolari».

Tra l’altro, prosegue Orrù, «siamo particolarmente felici di ritrovare il Grupo Folclórico de Faro, che quest’anno ha partecipato a Sciampitta, portando in città la sua energia, la sua eleganza scenica e un pezzo di Algarve. Questo nuovo incontro in Portogallo rafforza un legame nato sul palco di Quartu e conferma quanto i festival folklorici siano strumenti preziosi di dialogo tra comunità».

Il FolkFaro è un festival che riunisce gruppi provenienti da diversi Paesi, creando un ponte culturale fatto di musica, danza, tradizioni e identità. Proprio come Sciampitta.

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