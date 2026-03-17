Il grande tennis a Cagliari 

Il Tennis Club Cagliari riapre le sue porte all’Atp. Dal 27 aprile al 3 maggio – collocato fra i Masters 1000 di Madrid e Roma – il circuito atterra a Monte Urpinu per il “Sardegna Open”, un Challenger 175 che si preannuncia ricco di ottimi giocatori. Il torneo è stato presentato ieri nello spazio esterno del circolo, ancora interessato dai lavori di ristrutturazione e miglioramento della struttura. Con il padrone di casa, il numero uno della federazione Angelo Binaghi, erano presenti le quattro figure istituzionali: la Regione, con gli assessori Franco Cuccureddu (Turismo) e Ilaria Portas (Sport), e il Comune con il sindaco Massimo Zedda e l’assessore allo Sport e Impiantistica sportiva Giuseppe Macciotta, che del circolo è stato il presidente dal 2013 per quattro mandati.

Il Tc Cagliari, con il Centrale ancora interessato dai lavori, sarà pronto per il torneo. Su quel campo vedremo diversi grandi nomi, seppure non ci siano indiscrezioni: «Si cercherà di portare in Sardegna innanzitutto gli azzurri», ha sottolineato Binaghi, «e altri grandi protagonisti del tennis internazionale, la entry list la vedremo nella prima settimana di aprile». Secondo il numero uno Fitp «sarà sicuramente un torneo di ottimo livello, nel passato il taglio era arrivato al numero 77 Atp, è tra i più importanti tornei della stagione in Italia, di un livello pari ai 250 Atp come dimostrano i partecipanti degli anni scorsi». La collocazione: «Il fatto che sia in calendario tra Madrid e Roma rappresenta una straordinaria opportunità per i migliori giocatori del circuito, che si devono confrontare sulla terra battuta europea». Nelle passate edizioni abbiamo visto a Cagliari giocatori come Musetti, Fritz e Shelton, che hanno poi occupato stabilmente le prime posizioni mondiali.

Il torneo

La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti è già cominciata. E anche quest'anno è previsto il coinvolgimento delle scuole con gli studenti che, di mattina, potranno andare a seguire i match con i loro docenti. Nell'ultima edizione, disputata nel 2024, era stato Mariano Navone a vincere il Sardegna Open superando in finale Lorenzo Musetti. Tutti i match più importanti saranno trasmessi in diretta da SuperTennis. Direttore del torneo sarà Martin Vassallo-Arguello, anche direttore tecnico del club.

In oltre settant'anni di attività il Tc Cagliari ha ospitato eventi di grande rilievo internazionale, tra cui sei sfide di Coppa Davis – indimenticabile quella contro la Svezia nel 1990 - e una finale di Billie Jean King Cup (all'epoca ancora Fed Cup), vinta nel 2013 dall'Italia di Roberta Vinci, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani e Karin Knapp contro la Russia. (e.p.)

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