il gol dell’ex regala il derby al monastir 

Monastir 1

Olbia 0

Monastir (4-2-3-1) : Fusco; Pinna, Collu, Porru, Piseddu; Nagüel (30’ pt Corcione), Conti (27’ st Ardau); Masia (34’ pt Gibilterra), Piro, Leone (27’ st Cortinovis); Aloia. In panchina Mereu, Jah, Solmonte, Piras, Tuveri. Allenatore Angheleddu.

Olbia (3-4-3) : Testagrossa; Putzu, Anelli (37’ st Mameli), M. Perrone; Cubeddu (22’ st Moretti), Saggia, Biancu (43’ st Gaye), Cabrera Cazorla (17’ st Petrone); Deiana Testoni (11’ st Santi), Furtado, Ragatzu. In panchina Viscovo, S. Perrone, Marrazzo, Di Lazzaro. Allenatore Livieri.

Arbitro : Merlino di Pontedera.

Rete : pt 47’ Pinna.

Note : ammoniti Anelli, Deiana Testoni, Ragatzu, Biancu, Ardau, Piseddu.

MONASTIR. Il Monastir si impone di misura nel derby con l’Olbia e resta zona playoff: decide la rete siglata nel recupero del primo tempo da Pinna, ex dei bianchi che restano nei playout.

La gara

Il primo squillo del match è dei campidanesi: al 9’ Leone scappa sull’esterno ma il portiere è bravo ad anticiparlo. Al 20’ i galluresi rispondono con un destro da fuori di Biancu alto di poco. Dopo la mezz’ora Angheleddu è costretto a sostituire prima Nagüel e poi Masia per problemi fisici e fa entrare Corcione e Gibilterra.

Al 36’ Ragatzu calcia in porta su punizione da posizione defilata e Fusco devia di reni sopra la traversa. Al 47’ il Monastir trova il vantaggio con il gol dell’ex Pinna su punizione, con la palla che scavalca la barriera e si infila all’angolino. Al 48’ biancoblù vicini al raddoppio con un tiro a botta sicura di Piro su cui Testagrossa si supera. In chiusura di frazione l’Olbia sfiora il pari con una conclusione da buona posizione di Cubeddu che esce di poco.

Secondo tempo

In avvio di ripresa subito grande chance per il Monastir: al 6’ Leone crossa al centro per Aloia che colpisce al volo a botta sicura ma il pallone termina a lato. Al 9’ ancora l’attaccante calcia da buona posizione, Testagrossa respinge. Al 16’ destro potente di Biancu da fuori, respinge Fusco. Al 23’ punizione di Ragatzu dai venticinque metri, il portiere devia in angolo.

L’Olbia ci prova ancora su calcio piazzato al 35’ col capitano Ragatzu, il portiere blocca. Al 44’ Testagrossa salva sulla linea una conclusione smorzata di Ardau. Nel finale i bianchi non riescono più a rendersi pericolosi e il Monastir mette in cassaforte il prezioso successo.

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