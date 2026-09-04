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Nuoto in acque libere.
05 settembre 2026 alle 01:10

Il giorno della Cagliari-Poetto: In 67 al via sui 7 chilometri 

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Il via, alle 9, della Spiaggetta di Sant’Elia (accanto al parcheggio dello stadio di Cagliari), l’arrivo allo stabilimento dell’Aeronautica Militare (al Poetto): sono all’incirca sette km per una delle classiche del nuoto sardo in acque libere che torna stamattina con l’organizzazione del Nuoto Club Cagliari e di Cesare Goffi. Sono poco meno di settanta (67, secondo la lista diramata ieri) gli iscritti per la distanza classica (fondo), ma ben più numerosi coloro che domani affronteranno i 3,8 km della mezzofondo. In questo caso la partenza sarà data alle 9.30 dalla Spiaggia di Calamosca, con arrivo sempre posizionato all’Aeronautica Militare.

In attesa del risultato agonistico, la sirena di partenza sarà comunque un sollievo, dopo un’estate nella quale altre manifestazioni si nuoto a Cagliari erano state cancellate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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