Il futuro di Hormuz nel vertice segreto ospitato in Sardegna 

Washington. Il Pentagono proroga la permanenza delle truppe americane in Medio Oriente fino al 2027, concedendo a Donald Trump la flessibilità necessaria per valutare le prossime mosse sull'Iran. Il presidente – secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal – è tentato dal dichiarare finita la guerra e ne ha parlato con i suoi consiglieri più stretti ma l'estensione della permanenza dei suoi 50mila soldati nel Golfo gli lascia mano libera, anche in termini di pressing su Teheran.

La morsa economica sugli ayatollah, è la convinzione del capo della Casa Bianca, alla fine farà crollare il regime spingendolo a smantellare il suo programma nucleare. Finora però l'Iran non ha dato segnali di cedimento continuando con i raid contro le basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti. E alimentando la tensione nel Golfo, dove 13 soldati yemeniti sono rimasti uccisi negli scontri con gli Houthi, non lontano dallo stretto strategico di Bab al-Mandab.

Le acque del Golfo sono state al centro dell'incontro fra il consigliere alla sicurezza di Abu Dhabi con Steve Witkoff, l'inviato di Trump: il faccia a faccia è avvenuto in Sardegna qualche giorno fa, riporta Axios. Per il presidente americano, lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto a tutti i costi per cercare di rallentare la galoppata dei prezzi del petrolio. Trump è consapevole che ora una escalation del conflitto metterebbe le ali alle quotazioni del greggio, compromettendo le chance dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ma dopo il voto di novembre non esclude nulla: varie opzioni gli sono già state presentate nelle scorse settimane, tra cui la ripresa massiccia degli attacchi. Proprio per questo la proroga al 2027.

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