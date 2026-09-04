«Il futuro della scuola non si scrive con i numeri» 

Sette milioni e mezzo di euro per il Polo scolastico Iscol@, con l'avvio dei lavori previsto a breve. Un progetto importante non solo per Lanusei, dove le scuole godono di buona salute, ma per l'Ogliastra. «Il sistema scolastico sta facendo i conti con lo spopolamento come dimostra, ad esempio, la mancata formazione della prima classe del Liceo classico di Tortolì. Il nostro territorio perde popolazione e, di conseguenza, studenti - dice il presidente del Consiglio comunale Matteo Stochino – Questa realtà non può essere affrontata soltanto attraverso i numeri, richiede una programmazione capace di coniugare qualità dell'offerta, diritto allo studio, specificità dei diversi istituti e condizioni demografiche e geografiche del territorio». Utile una visione solidaristica. «Dobbiamo lavorare perché le diverse realtà siano sempre complementari, valorizzandone vocazioni e punti di forza. La vicenda del dimensionamento scolastico ci ha mostrato, inoltre, quanto sia importante affrontare questi temi per tempo». La Provincia gioca un ruolo chiave. «Auspichiamo che presto possano essere attivati tavoli politici provinciali sul futuro dell'offerta scolastica ogliastrina. La scuola deve unire l'Ogliastra, non dividerla».

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