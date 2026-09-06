Il Frosinone fa sul serio 

Frosinone 3
Venezia 2
Frosinone (4-3-3) : Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini (34' st Monterisi), Bracaglia; Schmid (12' st Cichella), Calò (43' st Amey), Masini; Fini (12' st Ghedjemis), Raimondo (34' st Birligea), Kvernadze. Allenatore Alvini.
Venezia (3-5-2) : Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap (16' pt Sagrado), Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm (1' st Fernandez), Haps (31' st Moreno); Adams (26' st Lauerbach), Rrahmani (1' st Yeboah). Allenatore Stroppa.
Arbitro : Perri di Roma.
Reti : nel pt 21' e 40' Raimondo; nel st 22' Yeboah, 30' Sagrado, 39' Kvernadze.
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